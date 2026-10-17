Юта завершает предсезонку победой над Финиксом, Михайлюк забрасывает три очка

Святослав Михайлюк помог Юте одержать победу над Финиксом в предсезонном матче, забросив три очка за 17 минут игры.

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В ночь с 16 на 17 октября баскетбольный клуб Юта успешно завершил предсезонные матчи, одержав победу над Финиксом со счетом 119:116.



Украинский баскетболист Святослав Михайлюк, представляющий Юту, провел на паркете 17 минут. За это время он забросил три очка (1/4 с дистанции), совершил один подбор, два фола и одну потерю.



Игра между Финиксом и Ютой завершилась со счетом 116:119 (30:31, 35:28, 30:31, 21:29)



Игроки Финикса: Грин (18), Брукс (18), Букер (16 + 6 передач), Бриджес (8), Малуач (7 + 12 подборов) - стартовая пятерка; Буэй (12), Гудвин (10), Рит (8), Спенсер (8), Гиллеспи (6), Бри (3), Пит (2), Данн (0), Флеминг (0).



Игроки Юты: Маркканен (19), Джарен Джексон (17), Питерсон (13 + 6 передач), Джордж (13), Хейс (6 + 7 подборов) - стартовая пятерка; Сенсабо (16), Бэйли (12), Грин (8), Филиповски (6 + 7 подборов), Михайлюк (3), Коллиер (2), Окоги (2), Ингрэм (2), Бамба (0).





Следующий матч в рамках регулярного сезона НБА Юта сыграет против Мемфиса 22 октября.



Ранее отмечалось, что Михайлюк демонстрировал наилучший показатель по системе "плюс-минус" в предсезонном матче Юты.