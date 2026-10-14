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Неудачный данк Пенда: мяч пролетел через кольцо снизу вверх!

Попытка данка Пенда не увенчалась успехом из-за нарушения правил игры в баскетбол.
Неудачный данк Пенда: мяч пролетел через кольцо снизу вверх!
Ноа Пенда (в центре) / Getty Images

Во время атаки Пенда попытался выполнить данк, однако мяч, отскочив от его головы, проник через кольцо снизу вверх.

Рефери не засчитали эти очки, указав на нарушение правил.

Согласно правилам НБА, мяч не имеет права проходить через кольцо в направлении снизу вверх. В случае, если это случается, мяч передается в распоряжение команды-соперника, даже если он находится над кольцом.

Игра завершилась победой Орландо со счетом 132 против 116. Паоло Банкеро стал наиболее результативным игроком матча, забросив 24 очка.

Официальный профиль NBA on NBC в Instagram разместил видеозапись данного забавного эпизода.

Стоит отметить, что украинский баскетболист Михайлюк показал наилучший результат по показателю "плюс-минус" в предсезонном матче Юты.

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