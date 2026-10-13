Юта побеждает Сан-Антонио: Михайлюк вносит значительный вклад в предсезонную победу

Украинский защитник Юты Святослав Михайлюк показал отличную игру, забросив семь очков и совершив семь подборов в предсезонной встрече против Сан-Антонио.

В ночь с 12 на 13 октября, баскетбольный клуб Юта одолел Сан-Антонио в предсезонной встрече, установив итоговый счет 119:109.



В этой игре украинский защитник Юты Святослав Михайлюк провел на игровом поле 19 минут. За указанное время он забросил семь очков (2/2 двухочковых, 1/4 трехочковых), совершил семь подборов и две передачи, при этом допустив один фол и одну потерю.



Михайлюк возглавил обе команды по показателю "плюс-минус" (+18) и занял вторую позицию в Юте по числу подборов.



Итоговый счет встречи Юта против Сан-Антонио был 119:109 (33:26, 35:35, 31:17, 20:31)



Состав Юты: Питерсон (14), Джордж (13), Джарен Джексон (13), Маркканен (11), Хэйс (11) – старт; Коллиер (11 + 5 перехватов), Сенсабо (11), Бамба (9 + 9 подборов), Михайлюк (7 + 7 подборов), Бэйли (6), Окоги (5), Айду (3), Бэйтс (3), Ингрэм (2), Фанк (0), Грин (0), Александер (0).



Состав Сан-Антонио: Барнс (19), К. Джонсон (15), Маклафлин (14 + 6 передач), Шэмпени (14 + 5 потерь), Корнет (0) – старт; Гиллеспи (25), Дэвис (5), Джонс-Гарсия (4), Рид (4 + 17 подборов), Элмор (3), Браун (3), Питер (3).





Стоит упомянуть, что Юта проведет еще одну предсезонную игру против Финикса 17 октября, а официальный старт в НБА она откроет матчем против Мемфиса 22 октября.

Ранее Михайлюк отметился девятью очками и активной игрой в матче Юты против Денвера, несмотря на поражение своей команды.