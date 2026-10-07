Михайлюк впечатляет в предсезонном матче Юты против Денвера: 9 очков за 22 минуты

Михайлюк отметился девятью очками и активной игрой в матче Юты против Денвера, несмотря на поражение своей команды.

В матче предсезонной подготовки против Денвера украинский баскетболист Святослав Михайлюк, играющий за Юту, пробыл на паркете 22 минуты.



За указанный промежуток времени Михайлюк забросил девять мячей, успешно реализовав два трехочковых из восьми (2/8), один двухочковый из шести (1/6) и один штрафной из двух (1/2). Также он сделал три подбора, два перехвата и один блок-шот, при этом у него была одна потеря.



Итоговый счет встречи Юта - Денвер был 106:117, с четвертными результатами 31:24, 28:41, 22:30, 25:22.



В составе Юты играли: Петерсон (23 очка), Бэйли (10 очков + 7 подборов), Джарен Джексон (7), Хэйс (7), Джордж (6) в основном составе; Михайлюк (9), Ингрэм (9), Окоги (8), Бамба (8 + 10 подборов), Александер (7), Айду (6), Коллиер (6), Хинсон (0), Грин (0), Бэйтс (0).



За Денвер выступали: Гордон (18 очков), К. Джонсон (10), Йокич (6), К. Браун (5), Дж. Мюррэй (4) в основном составе; Стротер (15), Уитмор (14), Бэгли (10), Диалло (8), Дерозан (7), Ннаджи (6), Брэзил (4), Холмс (4), Нембхард (2), Джонс (2 + 6 передач), Хопкинс (1), Уокер (1).





В предсезонном периоде Юта еще сыграет против Сан-Антонио (13 октября) и Финикса (17 октября). Открывающий матч в НБА команда проведет 22 октября против Мемфиса.



Стоит отметить, что ранее Михайлюк уже принимал участие в первом предсезонном матче Юты против Денвера.