Брейден Белл уволен из Портленд Трейл Блейзерс за расистские и сексистские высказывания

Брейден Белл, недавно назначенный комментатор Портленд Трейл Блейзерс, уволен после обнаружения старых расистских и сексистских записей.

Портленд Трейл Блейзерс, баскетбольная команда, столкнулась с проблемой, касающейся своего недавно назначенного спортивного комментатора. 1 октября было объявлено о назначении 29-летнего Брейдена Белла на эту должность, который заменил Кевина Калабро.



Однако в тот же день было принято решение об отмене его назначения, после того как журналист местного телеканала KGW обнаружил в сети старые записи Белла.



Эти записи датировались 2012 и 2013 годами, когда Беллу было примерно 15 лет. В них были расистские высказывания об азиатском сообществе, а также оскорбительные и сексистские комментарии о женщинах.



После обращения журналиста в клуб Портленд Трейл Блейзерс объявил о прекращении сотрудничества с Беллом.



"Портленд Трейл Блейзерс не терпит расистских, сексистских или вредных высказываний. Публикации нашего недавно представленного комментатора явно нарушают правила клуба и лиги, а также наши ценности и ожидания", - говорится в заявлении клуба.



Позже Белл принес извинения, отметив, что эти записи были сделаны 14 лет назад, когда ему было 15 лет, и подчеркнул, что они не отражают его текущих взглядов.



Также стоит упомянуть, что недавно Трамп насмешливо высказался о бывшем игроке НБА.