Баскония расторгает контракт с украинским баскетболистом Ленем из-за травмы

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Баскония, испанский баскетбольный клуб, объявила о преждевременном расторжении контракта с украинским центровым Алексеем Ленем, согласно информации на официальном сайте команды.



33-летний украинский игрок присоединился к Басконии 14 сентября, заключив контракт на два года. Однако, во время его первой тренировки с командой, Лень получил травму. В итоге обе стороны пришли к соглашению о расторжении контракта.

В заявлении клуба говорится:

После успешного прохождения медицинского обследования украинский игрок провел свою первую тренировку с командой. Однако после этой первой тренировки он почувствовал дискомфорт в стопе в области, которая лечилась в прошлом сезоне.

Учитывая характер и время появления дискомфорта, клуб и Алексей Лень решили проконсультироваться с дополнительными медицинскими экспертами, чтобы определить наилучший способ действий. Эти консультации проходили в течение последних нескольких дней.

Хотя признаков новых травм нет, Баскония и Алексей Лень пришли к согласию, что, учитывая обстоятельства и текущий этап сезона, наилучшим результатом для обеих сторон будет взаимное расторжение контракта, который их связывает. Это даст Алексею Леню необходимое время для избавления от дискомфорта и подготовки к своему будущему этапу.