Киев-Баскет подписывает первый профессиональный контракт с американским защитником Кларди

Киев-Баскет надеется на укрепление обороны с приходом Кларди. Это будет его первый профессиональный опыт.

Баскетбольный клуб Киев-Баскет официально объявил о подписании контракта с 24-летним американским защитником Кэмом Кларди. Иностранный спортсмен присоединится к столичной команде перед стартом нового сезона Суперлиги GGBET.



Киевский клуб выразил большие надежды на своего нового игрока. В официальном сообщении пресс-службы указано, что американский защитник должен существенно укрепить оборону и помочь команде в борьбе за лидерство в предстоящем турнире.



Следует упомянуть, что для молодого спортсмена переезд в Киев станет первым профессиональным опытом, поскольку контракт с Киев-Баскетом является его первым профессиональным контрактом в карьере.



Напомним, что Федерация баскетбола Украины раскрыла детали о новом сезоне Суперлиги GGBET.