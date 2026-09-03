Киев-Баскет подписывает первый профессиональный контракт с американским защитником Кларди
Киев-Баскет надеется на укрепление обороны с приходом Кларди. Это будет его первый профессиональный опыт.
Баскетбольный клуб Киев-Баскет официально объявил о подписании контракта с 24-летним американским защитником Кэмом Кларди. Иностранный спортсмен присоединится к столичной команде перед стартом нового сезона Суперлиги GGBET.
Киевский клуб выразил большие надежды на своего нового игрока. В официальном сообщении пресс-службы указано, что американский защитник должен существенно укрепить оборону и помочь команде в борьбе за лидерство в предстоящем турнире.
Следует упомянуть, что для молодого спортсмена переезд в Киев станет первым профессиональным опытом, поскольку контракт с Киев-Баскетом является его первым профессиональным контрактом в карьере.
Напомним, что Федерация баскетбола Украины раскрыла детали о новом сезоне Суперлиги GGBET.
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