Суперлига GGBET: украинский баскетбол вступает в новый сезон с 10 лидирующими клубами

Сезон Суперлиги GGBET стартует 3 октября, собрав 10 лучших баскетбольных клубов Украины, включая новичка из Хмельницкого.

Украинский баскетбольный регулятор объявил о запуске нового сезона мужской Суперлиги GGBET. Этот престижный дивизионный турнир начнется 3 октября и соберет 10 лидирующих клубов страны, включая новичка Хмельницкий в национальном чемпионате.



Среди участников борьбы за чемпионский титул - известные гранды украинского баскетбола, включая действующего чемпиона Днепр, а также команды Киев-Баскет, Харьковские Соколы, Прикарпатье-Говерла, Запорожье, Черкасские Мавпы и Нико-Баскет.



В межсезонье произошли также некоторые изменения в названиях: баскетбольный клуб Старый Луцк теперь представляет регион под названием Волынь, а команда из Ровно переименована в Ровно Dream.



Вернувшись к классическому формату проведения турнира, команды сыграют регулярный чемпионат в три круга. В итоге восемь лучших команд перейдут в весеннюю стадию плей-офф. Лига также внесла изменения в правила финальных игр: четвертьфинальные матчи будут играться до двух побед одной из команд, а позиции на подиуме в полуфиналах, финале и бронзовой серии будут определяться в матчах до трех побед.



Наконец, стоит отметить, что защитник национальной команды Украины перешел к новичку Еврокубка.