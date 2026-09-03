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Суперлига GGBET: украинский баскетбол вступает в новый сезон с 10 лидирующими клубами

Сезон Суперлиги GGBET стартует 3 октября, собрав 10 лучших баскетбольных клубов Украины, включая новичка из Хмельницкого.
Суперлига GGBET: украинский баскетбол вступает в новый сезон с 10 лидирующими клубами
Суперлига баскетбол / Getty Images

Украинский баскетбольный регулятор объявил о запуске нового сезона мужской Суперлиги GGBET. Этот престижный дивизионный турнир начнется 3 октября и соберет 10 лидирующих клубов страны, включая новичка Хмельницкий в национальном чемпионате.

Среди участников борьбы за чемпионский титул - известные гранды украинского баскетбола, включая действующего чемпиона Днепр, а также команды Киев-Баскет, Харьковские Соколы, Прикарпатье-Говерла, Запорожье, Черкасские Мавпы и Нико-Баскет.

В межсезонье произошли также некоторые изменения в названиях: баскетбольный клуб Старый Луцк теперь представляет регион под названием Волынь, а команда из Ровно переименована в Ровно Dream.

Вернувшись к классическому формату проведения турнира, команды сыграют регулярный чемпионат в три круга. В итоге восемь лучших команд перейдут в весеннюю стадию плей-офф. Лига также внесла изменения в правила финальных игр: четвертьфинальные матчи будут играться до двух побед одной из команд, а позиции на подиуме в полуфиналах, финале и бронзовой серии будут определяться в матчах до трех побед.

Наконец, стоит отметить, что защитник национальной команды Украины перешел к новичку Еврокубка.

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