Украинская звезда баскетбола покидает команду из-за подписания контракта с россиянкой

Коваль прекратила игру за команду Луизианы после подписания контракта с российской баскетболисткой.

Как сообщает Суспильне, украинская баскетболистка Екатерина Коваль прекращает участие в играх за команду Луизианы.



20-летняя Коваль, являющаяся одним из ведущих баскетбольных талантов Украины, перебралась в США в 2021 году и получила несколько индивидуальных наград. Ее карьера в NCAA началась с игры за Нотрдам, после чего она перешла в Луизиану, где готовилась к третьему сезону.



Однако, по завершении трансферного периода, команда приняла решение о подписании контракта с российской спортсменкой, что стало причиной для Коваль уйти из команды.

"В конце прошлого сезона я намеревалась вернуться и продолжить свою студенческую карьеру в LSU. Однако в апреле, через несколько дней после закрытия трансферного портала, мне сообщили о решении подписать контракт с росийской спортсменкой.

Мой отец служит в Вооруженных силах Украины и испытывает огромную гордость, защищая свою страну от росийской агрессии. Для меня эта война не является чем-то далеким или абстрактным. Близкие мне люди погибли и получили ранения во время росийских атак, а места, где я росла и впервые начала играть в баскетбол, были разрушены ракетными ударами.

Актуальность этой ситуации и ее глубоко личное влияние на меня, мою семью и тех, о ком мы заботимся и кто продолжает жить и вести эту войну, в конечном итоге заставили меня задуматься, остается ли LSU подходящим местом для меня.

Это решение далось мне нелегко. Хотя я понимаю и уважаю то, что решения о комплектовании состава являются частью студенческого баскетбола, я должна оставаться верной себе, своим ценностям и своей стране".