Турецкая баскетбольная команда первой пробилась на ЧМ-2027

Турецкая команда обеспечила себе досрочное участие в ЧМ-2027, набрав 16 очков после восьми побед в квалификационных матчах.

Турецкая баскетбольная команда стала первой, которая гарантировала себе место на чемпионате мира по баскетболу 2027 года. Турецкие игроки продемонстрировали впечатляющую игру в квалификационных матчах, выиграв все восемь игр, и завершили эту серию убедительной победой над Исландией со счетом 110:73, обеспечив себе досрочное присутствие на турнире.



Успех обеспечил турецкой команде место среди трех лидеров группы: турецкая команда набрала 16 очков после восьми побед, и ни одна из других европейских команд уже не сможет выиграть все матчи в серии. В игре против Исландии Турция заняла уверенное лидерство уже после первой четверти, со счетом 33:14, увеличив его к большому перерыву до 60:37. Битим и Осман стали самыми результативными игроками в составе победителей, набрав по 17 очков.



Всего из европейской квалификации на ЧМ-2027 проходят 12 команд, которые занимают места в тройке лидеров своих групп второго раунда.



Сборная Украины после матчей 31 августа занимает первое место в группе I, имея на своем счету пять побед в семи играх. Напомним, тренер команды ранее поделился планами команды.