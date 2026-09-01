Украина побеждает в баскетболе: Багатскис гордится командой и целит в ЧМ-2027
Багатскис подчеркнул важность усилий команды и их стремление к участию в чемпионате мира 2027 года.
Главный тренер украинской баскетбольной команды Айнарс Багатскис выразил свои впечатления от победы над командой Черногории во втором раунде второго этапа отборочных матчей к чемпионату мира 2027 года.
Багатскис на пресс-конференции после игры заявил:
В баскетболе главное результат в конце - поражение или победа. Мы выполнили невероятную работу, играя перед этой прекрасной публикой.
Тренер высказал признательность за то, как его команда справилась с задачей, несмотря на то, что у них было всего полторы тренировки перед матчем. Он подчеркнул, что главное - это усилия: украинцы боролись и старались действовать решительно на каждом этапе игры.
"У нас есть цель выйти на чемпионат мира, и мы собираемся ее выполнить, - подчеркнул Багатскис, отвечая на вопрос о том, достаточно ли команде двух побед. - Я так не считаю, нужно выигрывать все матчи".
На текущий момент украинская команда занимает лидирующую позицию в группе I отборочного турнира к ЧМ-2027.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: