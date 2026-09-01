Украина побеждает в баскетболе: Багатскис гордится командой и целит в ЧМ-2027

Багатскис подчеркнул важность усилий команды и их стремление к участию в чемпионате мира 2027 года.

Главный тренер украинской баскетбольной команды Айнарс Багатскис выразил свои впечатления от победы над командой Черногории во втором раунде второго этапа отборочных матчей к чемпионату мира 2027 года.

Багатскис на пресс-конференции после игры заявил:

В баскетболе главное результат в конце - поражение или победа. Мы выполнили невероятную работу, играя перед этой прекрасной публикой.

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