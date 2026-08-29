Украина вторая в отборе на ЧМ-2027 по баскетболу: победа над Грецией

Украинская команда обыграла Грецию, в то время как Грузия и Португалия выиграли остальные матчи в группе.

Украинская баскетбольная команда занимает вторую позицию в своей группе после начальных матчей второго этапа отборочных игр к чемпионату мира по баскетболу 2027 года. Они обыграли греческую команду, в то время как Грузия и Португалия стали победителями остальных игр в группе.



Три наиболее успешные команды из каждой из четырех групп первого этапа перешли в финальную часть отбора. На данном этапе Украина играла в одной группе с Грузией и Испанией, тогда как Черногория состязалась в группе с Португалией и Грецией. Во втором этапе результаты команд сохраняются, и они проводят матчи с командами из другой группы.



Текущий рейтинг группы I выглядит так:



Испания - 12 очков (7 матчей), +93 (разница мячей)

Украина - 12 (7), +51

Черногория - 11 (7), -50

Португалия - 11 (7), +42

Грузия - 11 (7), +1

Греция - 10 (7), +19



Для того чтобы пройти на чемпионат мира 2027 года, украинская команда должна завершить второй этап отбора среди трех лидеров своей группы. Три наиболее успешные команды из каждой из четырех групп второго этапа пройдут на финальный турнир в Катар.



Следующий отборочный матч к ЧМ-2027 украинская команда проведет против Черногории в понедельник, 31 августа, в 21:30 по киевскому времени. В этот же день греческая команда сыграет против Испании, а Португалия встретится с Грузией.



Важно отметить, что украинский баскетболист Максим Шульга подписал контракт с Реал Мадрид. Мадридский клуб предложил игроку двухлетнее сотрудничество.