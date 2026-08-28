Украина впервые обыграла Грецию: триумф на пути к ЧМ-2027 по баскетболу

"Сине-желтые" одержали победу над Грецией со счетом 82:76, впервые в истории официальных матчей, и возглавили свою группу в квалификационном турнире к ЧМ-2027.

В последнем раунде квалификационных игр к чемпионату мира по баскетболу 2027 года, прошедшем в пятницу, 28 августа, баскетбольные команды Украины и Греции встретились на игровой площадке.



Украинская команда, известная как "сине-желтые", успешно завершила первую четверть, обойдя греков на пять очков. Однако во второй четверти греки смогли переломить ход игры в свою пользу.



Вторая половина матча была полна напряжения и борьбы, но в определенный момент украинцы увеличили свое преимущество до 12 очков. Несмотря на это, греки сократили отставание до шести очков к финальному свистку.



Игра закончилась со счетом 82:76 в пользу Украины, которая впервые победила Грецию в официальном матче. Этот триумф позволил "сине-желтым" возглавить свою группу.



Квалификационный турнир к ЧМ-2027 по баскетболу. Финальный раунд. 1-й тур



Итоговый счет: Украина - Греция 82:76 (24:19, 16:18, 24:22, 18:17)