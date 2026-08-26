Звезда украинского баскетбола Катерина Коваль покидает команду LSU

Коваль ушла из команды LSU, причины решения остаются личными, говорит главный тренер.

Украинская баскетболистка Катерина Коваль решила уйти из женской баскетбольной команды Луизианского государственного университета (LSU), сообщила Yahoo главный тренер команды Ким Малки.



Малки отметила, что Коваль лично сообщила ей о своем решении в воскресенье, объяснив это личными причинами.



"Кейт пришла ко мне в воскресенье и сказала, что после долгих размышлений покидает программу по личным причинам. Мы будем уважать ее право на приватность в связи с этим решением. Мы долго разговаривали, и это было тяжелое решение для нее", - рассказала Малки.



Тренер подчеркнула, что Коваль ценит свои отношения с LSU, и команда полностью поддерживает ее решение.



Коваль ушла из команды всего через десять дней после того, как LSU заключил контракт с 17-летней российской центровой Анной Минаевой, бывшей игроком МБА Москва. Однако нет данных, подтверждающих связь решения Коваль уйти с приходом Минаевой.



Перед тем как подписать контракт с Минаевой, Малки встречалась с Коваль. Тренер объяснила украинке, что, несмотря на понимание ее чувств к России и личной значимости этой темы для нее, при формировании команды она должна руководствоваться спортивными соображениями.



Ассоциированный главный тренер Боб Старки также встречался с Коваль перед приходом Минаевой в команду. Малки выразила надежду, что Коваль и Минаева смогут стать символами своих стран и пропагандировать мир.



Коваль, родившаяся в Киеве и дочь ветерана украинской армии Александра, провела один сезон в Нотр-Даме перед переходом в LSU. В прошлом сезоне она в среднем набирала 8,3 очка и делала 6,3 подбора за матч.



Пока что Коваль не объявила, где продолжит свою карьеру.