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Харден близок к подписанию контракта с Кавальерс: ожидается сделка на 75 млн долларов

Харден откладывает подписание контракта с Кавальерс до завершения обмена Уотсона.
Харден близок к подписанию контракта с Кавальерс: ожидается сделка на 75 млн долларов
Джеймс Харден / Getty Images

Джеймс Харден, свободный агент, и баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс близки к завершению переговоров о новом контракте.

Спортивный аналитик Марк Стейн сообщает, что 36-летний баскетболист решил отложить подписание контракта до завершения процесса обмена Пейтона Уотсона, который переходит из Денвера.

Предполагается, что Харден подпишет двухлетний контракт с Кавальерс на сумму от 60 до 75 миллионов долларов, с опцией продления соглашения на второй сезон.

Стоит отметить, что ранее Харден отказался от опции контракта, которая предполагала выплату 42,3 миллиона долларов за сезон 2026/27.

Тем временем, Шакил О'Нил предъявил жесткий ультиматум Леброну Джеймсу и Джоэлу Эмбииду перед началом нового сезона.

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