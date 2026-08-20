О'Нил: Филадельфия должна идти на чемпионство с Леброном и Эмбиидом

О'Нил уверен: усиленная Филадельфия должна бороться за чемпионство, а Эмбиид - за звание лучшего центрового.

Шакил О'Нил, цитируемый ESPN, заявляет, что реорганизованная команда Филадельфии должна нацелиться на победу в чемпионате.



Знаменитый центровой подчеркивает, что наличие в составе таких игроков, как Леброн Джеймс, Джоэл Эмбиид, Джейлен Браун и Тайриз Макси, исключает любые оправдания.



О'Нил утверждает, что Леброн нацелен на завоевание своего последнего титула. Он уверен, что команда была создана с целью стать чемпионами в этом сезоне, так как у нее есть все необходимые средства для этого.



О'Нил также подчеркнул, что Эмбииду нужно доказать свою готовность к борьбе за звание лучшего центрового НБА, которое, по мнению Шакила, сейчас принадлежит Николе Йокичу.



Тем временем, генеральный директор Уорриорз объявил о планах команды усилиться в течение сезона.