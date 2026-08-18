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Стефен Карри с энтузиазмом готовится к 18-му сезону в НБА

Стефен Карри с нетерпением ожидает 18-й сезон в НБА, активно готовясь и восстанавливаясь в межсезонье.
Стефен Карри с энтузиазмом готовится к 18-му сезону в НБА
Стефен Карри / Getty Images

Звезда Голден Стэйт Уорриорз Стефен Карри с энтузиазмом готовится к своему 18-му сезону в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). 38-летний баскетболист с нетерпением ждет начала нового чемпионата.

"Это число даже звучит неправильно", - приводит его слова ClutchPoints.

Карри также отметил, что намерен использовать оставшееся время до старта сезона для восстановления и подготовки.

"Я очень воодушевлен. Для меня большая честь продолжать играть в эту игру. Я чувствую себя хорошо и стараюсь максимально использовать межсезонье".

Ранее в СМИ появилась информация о реальной причине ухода Леброна из Лейкерс.

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