Леброн Джеймс мог остаться в Лейкерс при ранней смене владельцев

Смена владельцев Лейкерс могла бы повлиять на решение Джеймса об остании в клубе, утверждает источник.

Леброн Джеймс, возможно, рассмотрел бы вариант остаться в Лейкерс, если бы процесс смены владельцев клуба произошел раньше.



По информации, окружение Джеймса считает, что его взаимоотношения с Бобом Айгером и Джошем Кушнером могли бы быть более благоприятными, чем с Марком Уолтером.



Тем не менее, главным для Джеймса всегда было участие в баскетбольных матчах, поэтому не совсем ясно, могла ли смена владельцев повлиять на его решение.





A source close to LeBron said the ownership change by the Lakers “maybe” would have influenced his decision if it happened first, per @mcten 👀



"Maybe. ... Communication could have been better [with Bob Iger and Josh Kushner, compared to Mark Walter]. Just a different… pic.twitter.com/zEM9cIU2wt — Bleacher Report (@BleacherReport) August 14, 2026

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