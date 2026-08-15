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Леброн Джеймс мог остаться в Лейкерс при ранней смене владельцев

Смена владельцев Лейкерс могла бы повлиять на решение Джеймса об остании в клубе, утверждает источник.
Леброн Джеймс мог остаться в Лейкерс при ранней смене владельцев
Леброн Джеймс / Getty Images

Леброн Джеймс, возможно, рассмотрел бы вариант остаться в Лейкерс, если бы процесс смены владельцев клуба произошел раньше.

По информации, окружение Джеймса считает, что его взаимоотношения с Бобом Айгером и Джошем Кушнером могли бы быть более благоприятными, чем с Марком Уолтером.

Тем не менее, главным для Джеймса всегда было участие в баскетбольных матчах, поэтому не совсем ясно, могла ли смена владельцев повлиять на его решение.



Вспомним, что в августе Айгер и Кушнер купили контрольный пакет акций калифорнийского клуба у Уолтера за рекордные 12,5 миллиарда долларов.

Параллельно, баскетбольная команда Реал заключила контракт с еще одним игроком из Украины перед стартом нового сезона.

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