Леброн Джеймс мог остаться в Лейкерс при ранней смене владельцев
Смена владельцев Лейкерс могла бы повлиять на решение Джеймса об остании в клубе, утверждает источник.
Леброн Джеймс, возможно, рассмотрел бы вариант остаться в Лейкерс, если бы процесс смены владельцев клуба произошел раньше.
По информации, окружение Джеймса считает, что его взаимоотношения с Бобом Айгером и Джошем Кушнером могли бы быть более благоприятными, чем с Марком Уолтером.
Тем не менее, главным для Джеймса всегда было участие в баскетбольных матчах, поэтому не совсем ясно, могла ли смена владельцев повлиять на его решение.
A source close to LeBron said the ownership change by the Lakers “maybe” would have influenced his decision if it happened first, per @mcten 👀— Bleacher Report (@BleacherReport) August 14, 2026
"Maybe. ... Communication could have been better [with Bob Iger and Josh Kushner, compared to Mark Walter]. Just a different… pic.twitter.com/zEM9cIU2wt
Вспомним, что в августе Айгер и Кушнер купили контрольный пакет акций калифорнийского клуба у Уолтера за рекордные 12,5 миллиарда долларов.
Параллельно, баскетбольная команда Реал заключила контракт с еще одним игроком из Украины перед стартом нового сезона.
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