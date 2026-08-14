Украинский баскетболист Шульга подписал контракт с Реалом из Мадрида
Реал заключил двухлетний контракт с украинским баскетболистом Максимом Шульгой, бывшим игроком Бостона и Голден Стэйт.
Реал из Мадрида подписал контракт с украинским баскетболистом Максимом Шульгой.
Мадридский клуб предложил Шульге соглашение на два года.
Важно упомянуть, что Шульга провел свой дебютный сезон в Бостоне, после которого перешел в Голден Стэйт, где он выиграл летнюю лигу НБА.
Шульга мог бы стать конкурентом для Алексея Леня, но последний покинул команду после прошлого сезона, в котором Реал проиграл в финале Евролиги Олимпиакосу.
Ранее было объявлено о завершении карьеры звезды НБА.
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