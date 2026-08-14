Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Украинский баскетболист Шульга подписал контракт с Реалом из Мадрида

Реал заключил двухлетний контракт с украинским баскетболистом Максимом Шульгой, бывшим игроком Бостона и Голден Стэйт.
Украинский баскетболист Шульга подписал контракт с Реалом из Мадрида
Максим Шульга / Getty Images

Реал из Мадрида подписал контракт с украинским баскетболистом Максимом Шульгой.

Мадридский клуб предложил Шульге соглашение на два года.

Важно упомянуть, что Шульга провел свой дебютный сезон в Бостоне, после которого перешел в Голден Стэйт, где он выиграл летнюю лигу НБА.

Шульга мог бы стать конкурентом для Алексея Леня, но последний покинул команду после прошлого сезона, в котором Реал проиграл в финале Евролиги Олимпиакосу.

Ранее было объявлено о завершении карьеры звезды НБА.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри sport.bigmir.net

Мы в социальных сетях
СПОРТ bigmir)net
ТОП-новости