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Амбиции Голден Стэйт не изменятся после ухода Карри - Лэйкоб

Уорриорз готовятся к будущему без Карри и Грина, стремясь сохранить высокий уровень игры и конкурентоспособность команды, подчеркнул Лэйкоб.
Амбиции Голден Стэйт не изменятся после ухода Карри - Лэйкоб
Джо Лэйкоб / Getty Images

Владелец баскетбольного клуба Голден Стэйт Джо Лэйкоб утверждает, что амбиции команды не изменятся, даже когда Стефен Карри завершит свою карьеру.

Лэйкоб полагает, что 38-летний Карри, играющий на позиции разыгрывающего, способен продолжить свою игру еще несколько лет, но признает, что в какой-то момент карьеры Карри и Дрэймонда Грина придет конец. Уорриорз осознают это и уже начали планировать будущее команды.

Руководство клуба стремится поддерживать высокий уровень игры команды и продолжать борьбу за лучшие результаты, сообщает NBC Sports.

Лэйкоб подчеркнул, что команда должна оставаться конкурентоспособной не только для своих болельщиков, но и для самого Карри.

Важно отметить, что недавно стало известно о завершении карьеры Рассела Уэстбрука.

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