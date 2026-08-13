Амбиции Голден Стэйт не изменятся после ухода Карри - Лэйкоб

Уорриорз готовятся к будущему без Карри и Грина, стремясь сохранить высокий уровень игры и конкурентоспособность команды, подчеркнул Лэйкоб.

Владелец баскетбольного клуба Голден Стэйт Джо Лэйкоб утверждает, что амбиции команды не изменятся, даже когда Стефен Карри завершит свою карьеру.



Лэйкоб полагает, что 38-летний Карри, играющий на позиции разыгрывающего, способен продолжить свою игру еще несколько лет, но признает, что в какой-то момент карьеры Карри и Дрэймонда Грина придет конец. Уорриорз осознают это и уже начали планировать будущее команды.



Руководство клуба стремится поддерживать высокий уровень игры команды и продолжать борьбу за лучшие результаты, сообщает NBC Sports.



Лэйкоб подчеркнул, что команда должна оставаться конкурентоспособной не только для своих болельщиков, но и для самого Карри.



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