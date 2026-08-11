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Яннис Адетокунбо пропустит матчи с Украиной и Испанией

Майами Хит просит Адетокунбо вернуться в США для подготовки к сезону 2026/27, пропустив матчи с Украиной и Испанией.
Яннис Адетокунбо пропустит матчи с Украиной и Испанией
Яннис Адетокумбо / Getty Images

Как сообщает Eurohoops, Яннис Адетокунбо не будет участвовать в предстоящих встречах греческой национальной команды против Украины и Испании.

Адетокунбо пропустит следующие матчи отборочного турнира чемпионата мира по баскетболу 2027 года, где его команда сразится с Украиной и Испанией.

Такое решение было принято по просьбе клуба НБА Майами Хит, который хочет, чтобы его форвард вернулся в США и начал подготовку к сезону 2026/27.

Следует отметить, что 28 августа греческая команда сыграет против Украины в Риге, а 31 августа она встретится с Испанией в Афинах.

Между тем, звезда Далласа возвращается на игровую площадку после травмы, и Маверикс делает большую ставку на своего 34-летнего защитника.

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