Ушел из жизни легендарный баскетболист и тренер Дон Нельсон

Семья Нельсона подтвердила его смерть в возрасте 86 лет, оставив после себя наследие пятикратного чемпиона НБА и трехкратного тренера года.

Ушел из жизни Дон Нельсон, выдающийся баскетболист и тренер, пятикратный чемпион НБА и трехкратный обладатель звания тренера года по версии этой лиги.



Bleacher Report опубликовал информацию о его смерти, ссылаясь на заявление, сделанное семьей Нельсона.



Нельсон скончался в возрасте 86 лет.



"В воскресенье утром наш любимый муж, папа, дедушка и прадедушка Дон Нельсон спокойно ушел к Господу в окружении любящей семьи. На протяжении последней недели друзья и родные окружали его любовью, делясь благословением его дружбы и вспоминая самые драгоценные моменты", - говорится в заявлении семьи.



NBA Hall of Famer Don Nelson has died at age 86, his family announced



He was a 5x NBA champion and 3x Coach of the Year pic.twitter.com/iyUtxna4ey — Bleacher Report (@BleacherReport) August 9, 2026

В качестве игрока Нельсон выступал за Чикаго Зефирс, Лейкерс и Бостон, и в составе Селтикс он пять раз становился чемпионом НБА.



После завершения игровой карьеры Нельсон принял на себя роль тренера Милуоки, Голден Стэйт, Нью-Йорк Никс и Даллас, и в 1983, 1986 и 1992 годах он был признан тренером года в НБА. Он занимает второе место в истории лиги по количеству побед в регулярном чемпионате в качестве тренера - 1335. В 2022 году его превзошел Грегг Попович.



В 1994 году под руководством Нельсона сборная США стала чемпионом мира.



В 2012 году Нельсон был включен в Зал славы баскетбола.

Напомним, что ушел из жизни Хорхе Месси, отец Лионеля Месси.