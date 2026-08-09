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Голден Стейт задумался о будущем после ухода Карри

Уорриорз продолжают работу с текущим составом, надеясь на увеличение финансовой гибкости в следующем сезоне.
Голден Стейт задумался о будущем после ухода Карри
Голден Стейт лого / Getty Images

В ответ на пропущенные плей-оффы в прошлом сезоне, Голден Стейт решил переосмыслить свою стратегию, сфокусировавшись на улучшении текущего состава и отказавшись от значительных долгосрочных переходов.

NBC Sports сообщает, что Уорриорз продолжат работать с Дрэймондом Грином, Де’Энтони Мелтоном, Элом Хорфордом, Кристапсом Порзингисом и Чарльзом Бэсси, а также выбрали Якселя Лендеборга на драфте.

Команда также надеется на увеличение финансовой гибкости в следующем летнем сезоне, когда закончатся контракты Грина, Джимми Батлера и Стефена Карри.

Ранее, генеральный менеджер команды Майк Данливи отмечал, что команда намерена искать пути усиления в рамках текущего состава и создавать основу для долгосрочного успеха.

Тем временем, звезда Далласа возвращается после травмы, и Маверикс делают серьезную ставку на 34-летнего защитника.

 

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