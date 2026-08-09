Даллас удерживает Ирвинга: Кайри готовится к возвращению на паркет

Ирвинг, восстанавливающийся после травмы, готов вернуться на паркет в следующем сезоне, а Маверикс планируют строить атаку вокруг него и Флэгга.

Несмотря на интерес со стороны других команд НБА, Даллас не намерен расставаться с Кайри Ирвингом.



34-летний защитник, который пропустил большую часть сезона 2025/26 из-за повреждения передней крестообразной связки, готовится к возвращению на паркет в следующем сезоне.



"Помню всё сказанное о себе, когда народ думал, что со мной покончено", - написал он в социальной сети X.



Следует отметить, что новый главный тренер Маверикс Дасти Мэй намерен организовать атаку команды вокруг Ирвинга и Купера Флэгга. В клубе считают Кайри одним из важнейших игроков в борьбе за чемпионский титул.



Также Шак опроверг основной слух о переходе Леброна в Сиксерс.