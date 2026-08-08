Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Шак рассказал правду о возможном переходе Леброна в Сиксерс

О'Нил поддерживает решение Джеймса о переходе в Филадельфию и видит в нем потенциал для помощи новой команде в погоне за чемпионством.
Шак рассказал правду о возможном переходе Леброна в Сиксерс
Шакил О'Нил и Леброн Джеймс / Getty Images

Бывший звездный центровой НБА, Шакил О’Нил, высказался в поддержку Леброна Джеймса, который решил завершить свою карьеру в Филадельфии Сиксерс.

О’Нил, четырехкратный обладатель титула чемпиона НБА, считает, что Джеймс уже доказал свою профессиональную компетентность и не стремится увеличивать количество своих чемпионских титулов любой ценой.

По словам О’Нила, Леброн теперь может использовать свой опыт для помощи новой команде в погоне за чемпионством, как сообщает Basketball Network.

Однако О’Нил также подчеркнул, что Джеймс не входит в список величайших легенд Лейкерс по количеству завоеванных титулов. Напомним, что за восемь сезонов в Лос-Анджелесе Леброн стал обладателем всего одного чемпионского перстня.

Ранее главный тренер Филадельфии Ник Нерс раскрыл, какую роль сыграет Леброн в Сиксерс.

 

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри sport.bigmir.net

Мы в социальных сетях
СПОРТ bigmir)net
ТОП-новости