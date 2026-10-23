Антонелли: Победа в Гран-при США может принести титул чемпиона Формулы-1

Антонелли остается сосредоточенным на гонке, несмотря на возможность раннего завоевания титула Формулы-1 в Гран-при США.

Пилот Мерседес Кими Антонелли выразил свои размышления о потенциальном раннем получении титула чемпиона Формулы-1 на ближайшем Гран-при США, запланированном на воскресенье, 25 октября.



"Если задуматься, это безумие, но именно поэтому я не буду об этом думать. Для меня все должно сложиться идеально, а остальные должны показать плохой результат, что вряд ли произойдет. Конечно, возможно все, и даже думать об этом безумно", - отметил гонщик.



Антонелли также поделился деталями своего общения с гоночным инженером Питером Боннингтоном, известным как Боно.



"Сегодня утром у нас была встреча с Боно, и мы просто сказали: "Просто получай удовольствие". Мой настрой остается таким же, как и на протяжении всего сезона: двигаться от гонки к гонке и стараться выступать как можно лучше. Если я буду хорошо выполнять свою работу, результат придет", - заявил итальянский гонщик.



Антонелли признал, что получение титула было бы воплощением его детской мечты. Однако, он подчеркнул, что еще рано праздновать победу и нужно продолжать работать.



Чтобы стать чемпионом после Гран-при США, Антонелли должен выиграть гонку, а его ближайший соперник и коллега по команде Мерседес Джордж Расселл должен финишировать не выше девятого места. Также результаты других участников, включая Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена, могут повлиять на итоговую расстановку.



Стоит отметить, что юниор команды Ауди впервые сядет за руль болида Формулы-1.