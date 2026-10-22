18-летний чемпион от Ауди Фредди Слейтер впервые протестирует болид Формулы-1

Слейтер, 18-летний чемпион региональных гонок, впервые испытает болид Формулы-1 на тренировках в Мехико и Сан-Паулу.

Ауди подтверждает, что их молодой гонщик Фредди Слейтер будет тестировать болид Формулы-1 впервые.



Стоит отметить, что этот 18-летний британец уже проявил себя как чемпион региональных гонок и вице-чемпион Формулы-3.



В следующем сезоне Слейтер будет представлять команду Инвикта в Формуле-2.



В текущем сезоне молодой гонщик от Ауди впервые будет тестировать болиды Формулы-1. Слейтер примет участие в свободных тренировках в Мехико и Сан-Паулу.



Ранее было также упомянуто, что в Катаре отрицают информацию об отмене Гран-при.