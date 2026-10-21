Катар готовит грандиозные гонки Формулы-1 и MotoGP на автодроме Лусаил

Катар близок к завершению подготовки к гонкам Формулы-1 и MotoGP, планируемым на ноябрь, несмотря на опасения о напряженной ситуации в регионе.

Исполнительный директор международного автодрома Лусаил Абдулазиз Али Аль-Муханнади подтвердил, что Катар находится в активной стадии подготовки к проведению этапов Формулы-1 и MotoGP в ноябре. Он утверждает, что подготовительные мероприятия приближаются к завершению.



В связи с напряженной ситуацией на Ближнем Востоке ранее были высказаны опасения о возможности проведения гонок в данном регионе.



Аль-Муханнади акцентировал внимание на том, что основное внимание в подготовке уделяется созданию комфортных условий для зрителей и подготовке инфраструктуры автодрома.

Он заявил:

Мы с нетерпением ждем возможности в ноябре вновь приветствовать весь мир на международном автодроме Лусаил. Подготовка комплекса к соревнованиям близка к своему завершению, а команды сосредоточены на том, чтобы использование каждого его элемента доставило зрителям самые незабываемые впечатления.

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Гран-при Катара MotoGP запланировано на 6-8 ноября, а этап Формулы-1 - на 27-29 ноября.Стоит отметить, что ранее появились сообщения о возможном переносе Дакар-2027 из Саудовской Аравии.