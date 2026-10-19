Астон Мартин готовит самый быстрый гоночный болид на планете

Астон Мартин тестирует прототип своего нового гоночного автомобиля, который, как ожидается, станет самым быстрым в мире.

Астон Мартин намерена создать самый быстрый гоночный автомобиль на планете, сообщает Motorsport.



Компания уже провела испытания первой версии нового автомобиля на гоночной трассе Поль Рикар во Франции.



Снимки прототипа, являющегося гибридом Валькирии и болида Формулы-1, просочились в сеть. Предполагается, что автомобиль оснащен двигателем V12.



По слухам, американский миллиардер Кен Гриффин сделал заказ на прототип, а Эдриан Ньюи участвует в его создании.



Ранее было упомянуто, что Феррари собирается анонсировать свое последнее значительное обновление в Остине.