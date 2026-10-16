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Феррари готовит масштабное обновление болида перед Гран-при США

Усовершенствованное днище и корректировки в боковые понтоны станут ключевыми элементами обновления Феррари перед Гран-при США.
Феррари готовит масштабное обновление болида перед Гран-при США
Getty Images

AutoRacer информирует о намерении Феррари провести масштабное обновление перед Гран-при США.

Основным элементом нового комплекта будет усовершенствованное днище, способствующее повышению прижимной силы.

В дополнение к этому команда внесет ряд корректировок в боковые понтоны, что приведет к улучшению общей аэродинамики гоночного болида.

В итоге это обновление станет последним крупным изменением Феррари в аэродинамической конструкции их автомобиля.

Было также упомянуто ранее, что Ред Булл заключил долгосрочный контракт со своим руководителем.

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