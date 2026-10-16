Росберг сравнивает уровень Антонелли с Шумахером, признавая его потенциальным чемпионом.

Чемпион мира Формулы-1 Нико Росберг провел сравнение между Андреа Кими Антонелли и Михаэлем Шумахером.



Сейчас Росберг, водитель команды Мерседес, занимает первое место в индивидуальном рейтинге и движется к своему первому титулу чемпиона.



Росберг подчеркнул, что в этом сезоне Антонелли демонстрирует такой же высокий уровень, как и Михаэль Шумахер в свое время.



"Я знал, что Антонелли очень, очень быстр - мы знакомы еще со времен его выступлений в картинге. Однако после прошлого сезона, в котором Кими пришлось очень тяжело, никто и подумать не мог, что в этом году он начнет демонстрировать столь блестящие выступления. Это уровень мирового класса - уровень Михаэля Шумахера.

Кими единственный, кто неизменно держится в лидерах. Все остальные так или иначе допускают ошибки, чередуя очень быстрые гонки с довольно медленными. Антонелли же, напротив, всегда на высоте - а значит, он в полной мере заслужил этот титул, и никто уже не сможет у него это отнять.

Хотя понятно, что лучшим гонщиком Формулы-1 из тех, кто продолжает выступать в гонках, остается Макс Ферстаппен".



Ранее было объявлено, что молодой талант команды Феррари получил место в Формуле-1.