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Росберг сравнивает Антонелли с Шумахером: Путь к титулу Формулы-1

Росберг сравнивает уровень Антонелли с Шумахером, признавая его потенциальным чемпионом.
Росберг сравнивает Антонелли с Шумахером: Путь к титулу Формулы-1
Андреа Кими Антонелли / Getty Images

Чемпион мира Формулы-1 Нико Росберг провел сравнение между Андреа Кими Антонелли и Михаэлем Шумахером.

Сейчас Росберг, водитель команды Мерседес, занимает первое место в индивидуальном рейтинге и движется к своему первому титулу чемпиона.

Росберг подчеркнул, что в этом сезоне Антонелли демонстрирует такой же высокий уровень, как и Михаэль Шумахер в свое время.

"Я знал, что Антонелли очень, очень быстр - мы знакомы еще со времен его выступлений в картинге. Однако после прошлого сезона, в котором Кими пришлось очень тяжело, никто и подумать не мог, что в этом году он начнет демонстрировать столь блестящие выступления. Это уровень мирового класса - уровень Михаэля Шумахера.

Кими единственный, кто неизменно держится в лидерах. Все остальные так или иначе допускают ошибки, чередуя очень быстрые гонки с довольно медленными. Антонелли же, напротив, всегда на высоте - а значит, он в полной мере заслужил этот титул, и никто уже не сможет у него это отнять.

Хотя понятно, что лучшим гонщиком Формулы-1 из тех, кто продолжает выступать в гонках, остается Макс Ферстаппен".

Ранее было объявлено, что молодой талант команды Феррари получил место в Формуле-1.

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