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Рафаэль Камара переходит в Формулу-1: лидер Ф-2 подписал контракт с Хаас на 2027 год

Бразильский гонщик Рафаэль Камара присоединится к команде Хаас в Формуле-1 в 2027 году, заменив, предположительно, Эстебана Окона.
Рафаэль Камара переходит в Формулу-1: лидер Ф-2 подписал контракт с Хаас на 2027 год
Рафаэль Камара / Getty Images

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Рафаэль Камара, текущий лидер Формулы-2 и участник молодежной программы Феррари, будет переходить в команду Хаас в 2027 году. Это подтверждено на официальном веб-сайте американской гоночной команды.

21-летний бразилец подписал долгосрочный контракт с Хаас и впервые появится на трассе Формулы-1 в следующем году.



Предположительно, Камара заменит Эстебана Окона в составе американской команды.

В настоящее время Камара представляет команду Invicta Racing и занимает первое место в индивидуальном зачете чемпионата Формулы-2. В 2025 году он завоевал титул чемпиона Формулы-3.

Ранее были слухи о том, что Окон может остаться в Формуле-1.

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