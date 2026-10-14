Эстебан Окон может заменить Боттаса в команде Кадиллак: новые перспективы в Формуле-1

Команда Кадиллак рассматривает возможность пригласить Окона, несмотря на возможные штрафы за расторжение контракта с Боттасом.

По данным F1 Oversteer, Эстебан Окон, гонщик команды Хаас, имеет шансы продолжить участие в гонках Формулы-1.



Окон, представляющий Францию, не будет участвовать в следующем сезоне от имени своей страны, его позицию займет Рафаэл Камара.



Однако есть вероятность, что Окон найдет новую команду. Согласно источнику, Кадиллак внимательно наблюдает за его карьерой.



Новый руководитель Кадиллак, Марцин Будковский, ранее сотрудничал с Оконом и очень ценит его профессионализм. Возможно, Окон заменит Валттери Боттаса в команде.



Однако проблемой может стать значительный штраф, который команда будет обязана выплатить при расторжении контракта с Боттасом. Неизвестно, готов ли Кадиллак на это пойти.



Было также отмечено, что Ред Булл заключил долгосрочный контракт со своим руководителем.