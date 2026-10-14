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Red Bull подтверждает: Лоран Мекьес подписал пятилетний контракт

Лоран Мекьес продолжит руководить командой Red Bull в течение следующих пяти лет, несмотря на нестабильные результаты команды.
Red Bull подтверждает: Лоран Мекьес подписал пятилетний контракт
Лоран Мекьес / Getty Images

Red Bull официально подтвердила заключение нового контракта с Лораном Мекьесом.

Текущий руководитель команды подписал новое пятилетнее соглашение.

Важно отметить, что Мекьес, инженер из Франции, заменил на этом посту Кристиана Хорнера, который ушел из Racing Bulls.

В целом, при руководстве Мекьеса команда демонстрирует неконсистентность в своих результатах. Однако он продолжает наслаждаться полным доверием от владельцев Red Bull.

Также было указано, что Ферстаппен примет участие в первой гонке под руководством нового инженера.

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