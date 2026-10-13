Red Bull меняет стратегию на Гран-при США: новый инженер Ферстаппена и возвращение V8 в Формулу-1
Том Харт готовится заменить Джанпьеро Ламбьязе в качестве главного гоночного инженера Макса Ферстаппена, в то время как Red Bull применяет новую стратегию на Гран-при США.
Crash сообщает, что Red Bull намерена применить новую стратегию на Гран-при США, который пройдет в Остине.
Важно отметить, что Джанпьеро Ламбьязе продолжает исполнять обязанности главного гоночного инженера Макса Ферстаппена, однако он планирует перебраться в McLaren в 2028 году.
Том Харт займет его место и проведет свой первый уикэнд вместе с Ферстаппеном.
Предполагается, что Ламбьязе завершит текущий сезон и, возможно, продолжит работу в следующем. Однако Red Bull уже начинает постепенно включать Харта в работу.
Было также упомянуто, что двигатели V8 могут снова появиться в Формуле-1.
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