Гран-при Монако отвергает идеи обновления гоночной трассы

Председатель автомобильного клуба Монте-Карло Мишель Боэри отвергает предложения о модернизации трассы Гран-при Монако.

Организаторы Гран-при Монако не планируют вносить коррективы в дизайн гоночной трассы.



Мишель Боэри, председатель автомобильного клуба Монте-Карло, отклонил идеи о перестройке трассы.



Стоит отметить, что ранее гонщики предлагали обновить трассу Монако, чтобы она соответствовала требованиям современных гоночных машин. В частности, Леклер предложил расширить поворот Портье.



Однако руководители Гран-при не хотят вступать в бюрократические процедуры для внесения незначительных корректировок.

Боэри утверждает:

Вопреки заявлениям, услышанным мною от большого количества людей, конфигурация трассы меняться не будет. Любое исключение и любая перемена на этом участке трассы автоматически приведет к тому, что потребуется новое инспектирование трассы и появится необходимость в новой омологации.

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