Формула-1 возвращается к V8: легче, экономичнее и более зрелищно!

"Новые V8 двигатели для Формулы-1 будут легче, экономически выгодны и удовлетворят интересы фанатов", - заявил президент ФИА.

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед Бен Сулайем объявил о намерении восстановить использование V8 двигателей в Формуле-1. Это заявление было сделано в ходе официального представления Гран-при Руанды.



Бен Сулайем уточнил, что новые двигатели будут более легкими и экономически выгодными в эксплуатации и улучшении, по сравнению с существующими. Он подтвердил, что решение о переходе на V8 уже принято.

Он заявил:

В отношении сезона-2030 особенно здорово то, что переход на новые двигатели V8, над которым мы работаем сообща, должен состояться именно в этом году. Таким образом, новые двигатели будут доступны участникам уже на первом Гран-при Руанды. Какие цели мы все ставим перед собой в контексте проектирования нового двигателя? Для нас, гонщиков, прежде всего важно снижение веса болида. Новые двигатели должны стать легче примерно на 80 кг. Возможно, мне пока не следовало распространяться об этом в прессе, но да, решение уже принято.

Другой целью является экономическая эффективность проекта. Бен Сулайем указал, что затраты на исследования и разработки, а также прямые затраты на двигатель, будут уменьшены как минимум на 50%.Третья цель - удовлетворение интересов фанатов.

Он подчеркнул:

Далее, вторая цель - обеспечить экономическую эффективность проекта. Расходы на исследования и разработки, а также затраты, связанные непосредственно с двигателем, будут сокращены как минимум на 50 процентов. Ну и третья цель - это фактор, который важен для болельщиков. Я говорю о том, что двигатель Ф-1 должен ладно звучать, а не издавать разные шумы.

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Ранее стало известно, что Формула-1 рассматривает возможность отмены двух последних Гран-при сезона.