Макларен обсуждает инцидент в Сингапуре: Стелла ожидает сплоченности и силы от команды

Столкновение Норриса и Пиастра вызвало обсуждение в Макларен, где подчеркнули недопустимость такого поведения и выразили намерение провести беседы с гонщиками.

Андреа Стелла, руководитель команды Макларен, выразил свои взгляды на инцидент, произошедший во время гоночного уик-энда в Сингапуре.



Во время спринтового заезда произошло столкновение между Норрисом и Пиастром, что привело к тому, что австралийский гонщик не смог продолжить гонку.



В Макларен подчеркнули недопустимость такого поведения и заявили о намерении провести беседы с гонщиками. В конечном итоге, во время гонки Ландо предложил Оскару помощь в борьбе с Хэмилтоном.



"Мы еще не завершили обсуждение случившегося. Команда способна стать еще более сплоченной и сильной.

Я доволен тем, что на определенной стадии гонки Ландо смог принять подобный образ мышления. Именно этого я и ожидал, будучи руководителем команды. Именно этого ожидают от наших пилотов 1000 человек, работающих в Макларен.

Так что хорошо, что у нас есть пример такого поведения - и я жду больше подобного в будущем, независимо от того факта, прозвучит ли такая инициатива по радио или за закрытыми дверями во время брифингов, где будет готовиться план на гонку.

Случившееся в субботу я обозначил как неприемлемое - и это надо воспринимать как заявление от руководителя команды. Но меня очень порадовало, что то же самое очень быстро прозвучало из уст наших пилотов. Мы едины во взглядах относительно того, какой мы хотим видеть работу в команде".



Отметим, что Макс Ферстаппен впервые стал победителем Гран-при Сингапура.