Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Хаас и Феррари выбрали: Рафаэл Камара станет вторым пилотом в следующем сезоне

Рафаэл Камара станет вторым пилотом Хаас в следующем сезоне, заменив Эстебана Окона.
Хаас и Феррари выбрали: Рафаэл Камара станет вторым пилотом в следующем сезоне
Рафаэл Камара / Getty Images

Как сообщает RacingNews365, команда Хаас наконец определилась с выбором своих пилотов для следующего сезона.

Напомним, что период участия Эстебана Окона в команде подходит к завершению, и Хаас уже долгое время в поисках подходящего преемника для француза.

Главным кандидатом на эту позицию был юниор Феррари Рафаэл Камара, хотя недавно возникли слухи о возможном преимуществе Джека Дуэна.

Однако, в Сингапуре Хаас и Феррари подписали окончательное соглашение по Камара, который станет вторым пилотом американской команды.

В настоящее время 21-летний бразилец занимает вторую строчку в личном зачете в Формуле-2.

Кроме того, стоит отметить, что Макс Ферстаппен впервые выиграл Гран-при Сингапура.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри sport.bigmir.net

Мы в социальных сетях
СПОРТ bigmir)net
ТОП-новости