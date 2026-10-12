Хаас и Феррари выбрали: Рафаэл Камара станет вторым пилотом в следующем сезоне

Рафаэл Камара станет вторым пилотом Хаас в следующем сезоне, заменив Эстебана Окона.

Как сообщает RacingNews365, команда Хаас наконец определилась с выбором своих пилотов для следующего сезона.



Напомним, что период участия Эстебана Окона в команде подходит к завершению, и Хаас уже долгое время в поисках подходящего преемника для француза.



Главным кандидатом на эту позицию был юниор Феррари Рафаэл Камара, хотя недавно возникли слухи о возможном преимуществе Джека Дуэна.



Однако, в Сингапуре Хаас и Феррари подписали окончательное соглашение по Камара, который станет вторым пилотом американской команды.



В настоящее время 21-летний бразилец занимает вторую строчку в личном зачете в Формуле-2.



Кроме того, стоит отметить, что Макс Ферстаппен впервые выиграл Гран-при Сингапура.