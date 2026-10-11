Первая победа Ферстаппена на Гран-при Сингапура: триумф Ред Булла
В воскресенье, 11 октября, состоялся семнадцатый этап чемпионата Формулы-1 на Гран-при в Сингапуре.
Пилот команды Ред Булл Макс Ферстаппен занял первое место в гонке. Он стартовал с первой позиции и удерживал лидерство до самого финиша.
Это стало первой победой Ферстаппена на Гран-при Сингапура в его карьере. Ранее его лучшим результатом на этой трассе было второе место, которое он занял в 2018, 2024 и 2025 годах.
VERSTAPPEN WINS THE SINGAPORE GRAND PRIX!! 🤩 That’s Max’s first win around the Marina Bay Street Circuit 👊 #F1 #SingaporeGP https://t.co/iVXOn2rPnq— Formula 1 (@F1) October 11, 2026
Отметим, что в предыдущий день гонщик из Нидерландов также стал победителем спринта в Сингапуре.
Второе место на подиуме занял Шарль Леклер из команды Феррари, а третье место досталось Андрее Кими Антонелли из Мерседес, который является лидером общего зачета текущего сезона.
THE TOP TEN IN SINGAPORE 👀 #F1 #SingaporeGP https://t.co/JdBZqyfb0m— Formula 1 (@F1) October 11, 2026
Гран-при Сингапура
1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) - 62 круга
2. Шарль Леклер (Феррари) +7,335
3. Андреа Кими Антонелли (Мерседес) +24,573
4. Ландо Норрис (Макларен) +40,506
5. Оскар Пиастри (Макларен) +49,644
6. Льюис Хэмилтон (Феррари) +53,188
7. Лиам Лоусон (Рейсинг Буллз) +1.21,666
8. Нико Хюлькенберг (Ауди) +1.23,386
9. Джордж Расселл (Мерседес) +1.24,677
10. Изак Аджар (Ред Булл) +1.30,862
11. Пьер Гасли (Альпин) +1 круг
12. Оливер Берман (Хаас) +1 круг
13. Эстебан Окон (Хаас) +1 круг
14. Карлос Сайнс (Уильямс) +1 круг
15. Арвид Линблад (Рейсинг Буллз) +1 круг
16. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) +1 круг
17. Серхио Перес (Кадиллак) +2 круга
18. Валттери Боттас (Кадиллак) +3 круга
Не доехали до финиша:
1. Александер Албон (Уильямс)
2. Лэнс Стролл (Астон Мартин)
3. Франко Колапинто (Альпин)
4. Габриэль Бортолетто (Ауди)
Ранее сообщалось, что Формула-1 готовится ужесточить правила: более строгие ограничения на антикрылья в предстоящем сезоне.