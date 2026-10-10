Ферстаппен вступает в элитный клуб: 50-й поул в карьере на Гран-при Сингапура

Ферстаппен достигает важной вехи, завоевав 50-й поул на Гран-при Сингапура, вступая в клуб элитных гонщиков.

Ред Булл отмечает знаковый момент в карьере своего пилота Макса Ферстаппена, который завоевал свой 50-й поул.



Этот важный момент в его карьере произошел во время квалификации Гран-при Сингапура, где Ферстаппен установил самое быстрое время.



Теперь Ферстаппен является членом престижного клуба гонщиков, которые смогли завоевать 50 или более поулов. В этот клуб входят такие известные личности, как Льюис Хэмилтон (104 поула), Михаэль Шумахер (68), Айртон Сенна (65) и Себастьян Феттель (57).