Формула-1 готовится ужесточить правила: более строгие ограничения на антикрылья в предстоящем сезоне

Более строгие ограничения на применение подвижных антикрыльев ожидаются в следующем сезоне Формулы-1.

По информации The Race, Формула-1 намерена ужесточить свои правила.



В предстоящем сезоне чемпионата возможно введение более строгих ограничений на применение подвижных антикрыльев.



В текущем сезоне три команды - Феррари, Ред Булл и Макларен - уже применяют этот вид крыльев, и все их модели получили одобрение от федерации.



Тем не менее, в следующем сезоне к антикрыльям будут применены более жесткие критерии. На данный момент известно только о намерении сократить время переключения между режимами с 400 миллисекунд до 300.



Предполагается, что все три команды смогут без труда соответствовать новому требованию без существенных модификаций в конструкции.