Штраф ФИА и последняя позиция: Расселл начнет Гран-при Сингапура с конца пелотона
Мерседес заменил силовую установку на автомобиле Расселла перед Гран-при Сингапура.
Гонщик команды Мерседес Джордж Расселл был оштрафован Международной автомобильной федерацией (ФИА), как было официально объявлено.
В предверии Гран-при Сингапура немецкая автогонщическая команда решила заменить силовую установку на автомобиле британского гонщика.
Такой шаг был обсужден как руководителем команды Тото Вольффом, так и самим Расселлом. В итоге Мерседес заменил большую часть компонентов, включая двигатель, систему выпуска отработанных газов и электронный блок.
В связи с этими изменениями, Джордж Расселл начнет гонку в воскресенье с последней позиции.
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