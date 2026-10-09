Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Штраф ФИА и последняя позиция: Расселл начнет Гран-при Сингапура с конца пелотона

Мерседес заменил силовую установку на автомобиле Расселла перед Гран-при Сингапура.
Штраф ФИА и последняя позиция: Расселл начнет Гран-при Сингапура с конца пелотона
Джордж Расселл / Getty Images

Гонщик команды Мерседес Джордж Расселл был оштрафован Международной автомобильной федерацией (ФИА), как было официально объявлено.

В предверии Гран-при Сингапура немецкая автогонщическая команда решила заменить силовую установку на автомобиле британского гонщика.

Такой шаг был обсужден как руководителем команды Тото Вольффом, так и самим Расселлом. В итоге Мерседес заменил большую часть компонентов, включая двигатель, систему выпуска отработанных газов и электронный блок.

В связи с этими изменениями, Джордж Расселл начнет гонку в воскресенье с последней позиции.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри sport.bigmir.net

Мы в социальных сетях
СПОРТ bigmir)net
ТОП-новости