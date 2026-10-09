Штраф ФИА и последняя позиция: Расселл начнет Гран-при Сингапура с конца пелотона

Мерседес заменил силовую установку на автомобиле Расселла перед Гран-при Сингапура.

Гонщик команды Мерседес Джордж Расселл был оштрафован Международной автомобильной федерацией (ФИА), как было официально объявлено.



В предверии Гран-при Сингапура немецкая автогонщическая команда решила заменить силовую установку на автомобиле британского гонщика.



Такой шаг был обсужден как руководителем команды Тото Вольффом, так и самим Расселлом. В итоге Мерседес заменил большую часть компонентов, включая двигатель, систему выпуска отработанных газов и электронный блок.



В связи с этими изменениями, Джордж Расселл начнет гонку в воскресенье с последней позиции.