Nike может вернуться в Формулу-1 после 20-летнего перерыва

Nike может вернуться в Формулу-1 после 20-летнего отсутствия, благодаря новым изменениям в совете директоров.

Motorsport сообщает о возможном возвращении Nike в мир Формулы-1.



Американский бренд последний раз участвовал в этом виде автоспорта в 2002 году, когда подписал контракт с Михаэлем Шумахером после его перехода в Феррари. С того времени Nike отсутствовал в Формуле-1.



Тем не менее, последние изменения в составе совета директоров могут повлиять на эту ситуацию. Александр Арно, глава одной из компаний группы LVMH, которая ранее подписала десятилетнее соглашение с чемпионатом, теперь является членом совета. Он предлагает Nike подписать контракт с ФОМ, владельцем прав на Формулу-1. В этом случае Nike будет поставлять свою продукцию им. Кроме того, Nike уже имеет связи с Кадиллак.



Также было отмечено, что команды Формулы-1 рассматривают возможность пересмотра лимита расходов.