Формула-1 на перепутье: команды рассматривают модификацию финансовых правил

Уильямс ищет поддержку для пересмотра финансовых правил Формулы-1, стремясь уменьшить разрыв между командами.

По информации The Race, команды Формулы-1 рассматривают возможность модификации финансовых правил.



Команда Уильямс предложила переоценить текущий лимит расходов. Как заявил руководитель команды Джеймс Воулз, нынешняя система ведет к разрыву между командами.



На предстоящем собрании комиссии будут рассмотрены способы, которые могут дать возможность командам из нижней части рейтинга тратить больше денег, чем их конкуренты.



Тем не менее, есть два препятствия. Во-первых, нужно создать механизмы, которые позволят командам-аутсайдерам улучшить свои результаты, не нарушая при этом честность соревнований.



Во-вторых, чтобы внести изменения в правила на следующий сезон, Уильямс требуется поддержка со стороны Формулы-1, ФИА и шести из 11 команд.



На данный момент Уильямс уже получил поддержку от Астон Мартин, Кадиллак, Ауди и Альпин, что может привести к модификации правил в 2028 году. Теперь остается только получить поддержку от чемпионата и федерации.



Было также объявлено, что Формула-1 договорилась о проведении Гран-при в Африке.