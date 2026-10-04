Буря переносит гонку: Ферстаппен, Хэмилтон и Антонелли готовятся к рестарту

Инспекция FIA выявила водные преграды на трассе, в связи с чем старт гонки отложен. Перед рестартом пилотам предстоит дополнительный обогревательный круг.

Изначально запланированная на 4 октября гонка была перенесена из-за неожиданно обрушившейся сильной бури, которая вызвала образование крупных луж на треке, что сделало условия непригодными для безопасного проведения соревнований.



Медицинская команда FIA провела инспекцию трассы и обнаружила значительные водные преграды. В результате этого организаторы гонки решили отложить старт.



Перед рестартом гонки пилотам необходимо будет совершить дополнительный обогревательный (формационный) круг.



Макс Ферстаппен, занимающий позицию на старте, будет первым, кто выйдет на трек. Рядом с ним будет Льюис Хэмилтон из команды Ferrari, а третьим на старт выйдет лидер чемпионата Кими Антонелли.