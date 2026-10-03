Ферстаппен завоевывает первый поул-позишн сезона на Гран-при Малайзии

Британец Льюис Хэмилтон занял второе место, отстав от Ферстаппена на 0,298 секунды, а третье место досталось Изаку Хаджару из Red Bull.

Нидерландский гонщик Red Bull Макс Ферстаппен занял первое место в квалификации Гран-при Малайзии, показав лучший результат в последней части сессии. Это его первый поул-позишн в этом сезоне.



Льюис Хэмилтон из Ferrari, представляющий Великобританию, занял вторую позицию, отставая от Ферстаппена на 0,298 секунды. Третье место занял Изак Хаджар, который также представляет команду Red Bull.



На четвертой позиции оказался гонщик Mercedes Кими Антонелли, а пятую строчку занял Шарль Леклер из Ferrari. За ними расположились пилоты McLaren - Ландо Норрис и Оскар Пиастри.



Вот полный рейтинг результатов квалификации Гран-при Малайзии:



1. Макс Ферстаппен - 1:35,130

2. Льюис Хэмилтон +0,298

3. Изак Хаджар +0,428

4. Кими Антонелли +0,501

5. Шарль Леклер +0,536

6. Ландо Норрис +0,627

7. Оскар Пиастри +0,632

8. Джордж Расселл +0,741

9. Пьер Гасли +2,080

10. Габриэл Бортолето +2,543

11. Лиам Лоусон

12. Фернандо Алонсо

13. Карлос Сайнс

14. Лэнс Стролл

15. Франко Колапинто

16. Арвид Линдблад

17. Нико Хюлькенберг

18. Оливер Берман

19. Эстебан Окон

20. Александер Албон

21. Валттери Боттас

22. Серхио Перес



Гонка Гран-при Малайзии состоится завтра, 4 октября, в воскресенье. Старт запланирован на 10:00 по киевскому времени.