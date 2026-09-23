Изак Аджар продолжит гонки за Ред Булл: новый контракт подписан

Аджар продолжит сотрудничество с Ред Булл и Ферстаппеном в следующем сезоне Формулы-1, несмотря на пропущенные гонки из-за травмы.

Ред Булл официально подтвердила подписание нового контракта с Изаком Аджаром.



Французский гонщик подписал годовое соглашение, которое гарантирует его продолжение работы в команде с Максом Ферстаппеном в следующем сезоне.



Важно отметить, что Аджар находится в своем втором сезоне Формулы-1, несмотря на то, что он пропустил три Гран-при из-за травмы.



Несмотря на пропущенные гонки, Аджар занимает восьмую позицию в индивидуальном рейтинге с 81 баллом.



Предполагается, что Изак Аджар вернется на гоночную трассу на Гран-при в Азербайджане.