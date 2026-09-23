Изак Аджар возвращается в Ред Булл после восстановления от травмы, Лиам Лоусон возвращается в Рейсинг Буллз.

Ред Булл объявила о восстановлении пилота Изака Аджара после травмы запястья, из-за которой он пропустил три последних Гран-при.



В период его отсутствия Лиам Лоусон заменил Аджара, а в Ред Булл на его место пришел Юки Цунода. Однако, в Баку все пилоты вернутся на свои обычные позиции.



"Команда Ред Булл рада приветствовать возвращение Изака в этот уик-энд. После успешного восстановления запястья Изак вернется к работе в Баку в четверг.

Команда хотела бы искренне поблагодарить Лиама Лоусона за его профессионализм, приверженность работе и усердный труд на протяжении последних трех гонок.

Столкнувшись с непростыми обстоятельствами, он продемонстрировал впечатляющие результаты и внес ценный вклад в успехи команды. Мы желаем Лиаму всего наилучшего в связи с его возвращением в Рейсинг Буллз".



Ранее сообщалось, что Алонсо может вернуться к гонкам на выносливость после сезона Формулы-1.