Вольфф в растерянности: почему Антонелли превосходит Расселла?

Вольфф выразил недоумение, почему Антонелли опережает Расселла на 81 очко после 14 этапов.

Руководитель команды Мерседес Тото Вольфф выразил свое недоумение по поводу разницы в достижениях своих гонщиков.



Андреа Кими Антонелли, после 14 этапов, впереди своего командного партнера Джорджа Расселла на 81 очко.



Вольфф не может понять, почему итальянский гонщик показывает лучшие результаты, чем его коллега по команде.



"Я не понимаю, откуда такая разница. Посмотрите на темп Джорджа в конце гонки, когда он приближался к Шарлю Леклеру. Он был быстрейшим на трассе, однако после смены шин его темп исчез. Я правда не знаю, в чем проблема.

Нужно изучить ситуацию, ведь потенциал явно есть - как в случае с пилотом, так и в случае с машиной. Нужно просто его раскрыть", - заявил Вольфф.



Кроме того, стало известно, что команда Альпин назначила нового технического директора.